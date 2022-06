Gustavo Sá renova com o Famalicão até 2025

O jogador de 17 anos, que, na nova temporada, vai fazer a pré-época ao serviço da equipa sénior, tem-se destacado nos escalões inferiores e é já uma presença assídua nas últimas convocatórias da seleção nacional de sub-18.



Depois da estreia em fevereiro, em Marbelha, o médio ajudou a equipa portuguesa a conquistar, em março, o Torneio Internacional do Porto, competição na qual apontou dois golos em três jogos.



Já para os meses de junho e julho, integra as convocatórias para o Torneio Internacional de Lisboa e para os Jogos do Mediterrâneo.



“Não poderia pedir mais nada para o meu futuro. Esta renovação é um grande passo no meu percurso e uma grande prova de confiança do clube nas minhas capacidades”, enalteceu, revelando “o sonho” de se estrear pelo clube na I Liga portuguesa.



Gustavo Sá é um dos nove jovens internacionais que o Famalicão costuma colocar nas seleções nacionais.



“Jogo nas posições 8 e 10. Gosto de ir buscar jogo a zonas mais baixas, mas também de apresentar em zonas de finalização para ajudar a equipa com golos”, caracterizou-se.