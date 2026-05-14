Futebol Nacional
"Há falta de qualidade". António Simões defende que no Benfica em que jogou não cabia nenhum jogador do atual plantel
No Benfica em que jogou não cabia nenhum jogador do atual plantel: "há falta de qualidade". É um dos remates de António Simões, convidado do Hora Bolas, o podcast da RTP Notícias e da RTP Antena 1.
António Simões defende a continuidade de Mourinho num clube "que nos últimos anos tem perdido para os rivais".
Já sobre a Seleção Nacional, o "magriço" acredita que Portugal tem todas as condições para ser campeão do mundo.