Há um Sporting vs FC Porto em setembro na jornada 4 da I Liga

A 91.ª edição do principal campeonato nacional de futebol, edição 2024/25, inicia-se no fim de semana de 10 e 11 de agosto. Em defesa do título de campeão, o Sporting joga em casa frente ao Rio Ave, o Benfica visita o Famalicão e o FC Porto recebe o Gil Vicente, segundo ditou o sorteio deste domingo, realizado em Lisboa, no Convento do Beato.