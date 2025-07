`Hat-trick` de André Clóvis na goleada do Académico de Viseu ao São João de Ver

O jogo com quatro partes de 30 minutos cada, frente ao um adversário da Liga 3 e disputado à porta fechada no Estádio do Fontelo, em Viseu, com os restantes golos da formação orientada por Sérgio Vieira a serem apontados por Pedro Barcelos, Rodrigo Pereira, Gautier Ott e Samba Koné.



O Académico de Viseu consegue assim a sua primeira vitória na pré-época depois de desaires frente ao Lusitânia de Lourosa (1-0), Arouca (2-0) e Desportivo de Chaves (4-3) e dos empates a um golo com Tondela e Benfica B.



Até ao arranque da II Liga, dia 10 de agosto com jogo em Leiria, frente ao União, os viseenses vão ainda defrontar os primodivisionários Gil Vicente e Moreirense.