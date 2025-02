Hat-trick de Martín-Prieto confirma Benfica na final da Taça da Liga feminina

Com uma vantagem de três golos alcançada na primeira mão, fora de casa, as ‘encarnadas’ não facilitaram e voltaram a repetir a 'dose', desta vez com golos da avançada espanhola aos 31, 44 e 81 minutos a marcarem com o Sporting uma reedição do encontro decisivo da época passada.



Frente ao sexto classificado da I Liga feminina, que ainda no sábado surpreendeu as 'verde e brancas' (2-1), em Alcochete, a treinadora do líder do campeonato não facilitou e escalou um ‘onze’ com poucas alterações à equipa que tem servido de base na principal competição.



Fazendo ‘descansar’ apenas a guarda-redes Lena Pauels e a defesa central Carole Costa, entre as jogadoras mais utilizadas, o Benfica assumiu, com naturalidade, a iniciativa de jogo, frente a um Torreense que se fechou numa linha defensiva declaradamente com cinco jogadoras.



Também por isso, a primeira meia hora de jogo não foi rica em oportunidades, mas a estratégia de gerir os minutos de utilização de Cristina Martín-Prieto no sábado, na visita ao Marítimo, surtiu efeito e avançada espanhola fez os dois golos da primeira parte.



Primeiro, aos 31 minutos, só teve de empurrar para as redes, à entrada da pequena área, um passe de Anna Gasper que tinha aparecido a dar profundidade à equipa em zona central.



Depois, em cima do intervalo, foi ela própria a explorar esse espaço para receber um passe de Nycole Raysla e, à saída da guarda-redes adversária, fazer o 2-0 sem grande dificuldade.



A eliminatória estava mais do que decidida e os treinadores começaram, logo ao intervalo, a gerir as suas unidades em campo, promovendo cinco alterações: três no lado do Torreense, com as entradas de Margarida Guerreiro, Raquel Ferreira e Salomé Prat, e duas no Benfica, que fez entrar Joana Silva e Jody Brown.



A partida entrou, então, em ritmo de treino em competição, mas ainda deu para Martín-Preito (81) aproveitar uma ‘sobra’ à entrada da grande área e um ligeiríssimo adiantamento da guarda-redes visitante para colocar a ‘cereja no topo do bolo’ com um ‘chapéu’ indefensável.



Desta forma, o Benfica, atual detentor da Taça da Liga feminina, volta a encontrar na final o Sporting, que afastou o Damaiense com triunfos por 6-0 (em casa) e 2-1 (fora) nas meias-finais.







Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica – Torreense, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadoras:



1-0, Cristina Martín-Prieto, 32 minutos.



2-0, Cristina Martín-Prieto, 44.



3-0, Cristina Martín-Prieto, 81.







Equipas:



- Benfica: Rute Costa, Catarina Amado, Laís Araújo, Christy Ucheibe (Joana Silva, 46), Chandra Davidson, Andreia Norton (Letícia Almeida, 61), Anna Gasper, Andreia Faria (Lara Martins, 71), Lúcia Alves (Jody Brown, 46), Nycole Raysla (Marie Alidou, 61) e Cristina Martín-Prieto.



(Suplentes: Lena Pauels, Joana Silva, Marit Lund, Beatriz Cameirão, Jody Brown, Letícia Almeida, Carole Costa, Lara Martins e Marie Alidou).



Treinadora: Filipa Patão.



- Torreense: Claire Henninger, Bruna Ramos (Margarida Guerreiro, 46), Jenna Tivnan (Matilde Costa, 81), Carolina Correia, Bárbara Lopes (Raquel Ferreira, 46), Jesi Rossman, Samara Lino, Rafa Rufino, Margarida Sousa (Salomé Prat, 46), Maile Hayes e Janaina Weimer (Paloma Lemos, 63).



(Suplentes: Nair Pina, Matilde Costa, Salomé Prat, Paloma Lemos, Margarida Guerreiro, Tinkara Testen, Madalena Costa, Jenifer Oliveira e Raquel Ferreira).



Treinador: Gonçalo Nunes.







Árbitro: Sofia Gama (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Christy Ucheibe (14) e Bárbara Lopes (31).







Assistência: cerca de 200 espetadores.