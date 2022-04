Hélder Sá renova contrato com o Vitória até 2024/25

”, lê-se na nota publicada no sítio oficial.Vinculado ao emblema de Guimarães desde a época 2016/17, quando ingressou na formação sub-15, o jogador estreou-se na I Liga portuguesa na derrota caseira com o Tondela (2-1), a 4 de abril de 2021, na época 2020/21, contabilizando, até agora, 14 jogos oficiais pela equipa principal.Com 22 partidas realizadas pela formação sub-23, que compete na Liga Revelação, e 13 pela equipa B, que compete na Liga 3, Hélder Sá adiantou, aos canais do clube, que a renovação é “” para a sua carreira, que sempre “quis dar”.”, afirmou.Convencido de que pode “”, “ter mais minutos na equipa principal” e “” o‘seu “”, o atleta prometeu “”, na sequência de um percurso que crê “muito positivo”.”, realçou.