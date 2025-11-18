Helena Pires é a nova CEO da FPF

“A nomeação de Helena Pires é um passo natural, depois de ter desempenhado, com enorme dedicação e competência, esse papel na Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Trata-se de um passo bem pensado e programado, que vai ao encontro do modelo de governação que tínhamos, desde sempre, idealizado para a FPF”, explicou o presidente da FPF, Pedro Proença, em declarações reproduzidas pelo organismo.



Helena Pires está ligada à modalidade há mais de duas décadas e meia e foi diretora-executiva da LPFP, cuja presidência interina assumiu em fevereiro, na sequência da eleição de Pedro Proença como sucessor de Fernando Gomes à frente da FPF.



“Ter a Helena Pires como diretora-executiva é a garantia do profissionalismo e da competência que pretendemos implementar e estou seguro de que o seu conhecimento do futebol português e a sua indiscutível dedicação serão determinantes para elevar a FPF aos patamares de exigência que se nos exigem para o futuro”, vincou o líder federativo.



O cargo estava em aberto desde a tomada de posse da direção da FPF e foi encarado com orgulho por Helena Pires, que enalteceu o “voto de confiança de Pedro Proença.



“Assumirei esta nova função com o mesmo compromisso com que, há mais de 20 anos, me entrego à causa de contribuir para o desenvolvimento do futebol português. Vivemos tempos desafiantes, mas também muito entusiasmantes, e aquilo que garanto é trabalhar sempre com enorme dedicação para o crescimento da FPF e, com isso, contribuir para a evolução de todos aqueles que connosco trabalham para a construção de um futebol mais forte e ganhador”, sublinhou a dirigente, citada pelo organismo regulador da modalidade.