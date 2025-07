Henrique Pereira troca Benfica pelo Santa Clara

“Hoje é um dia muito feliz para mim. É uma honra e um orgulho enorme representar o Santa Clara. Um clube histórico e centenário, que representa uma região muito especial”, afirmou o jogador de 23 anos, em declarações reproduzidas pelo clube.



Henrique Pereira assinou um contrato válido até junho de 2028.



O extremo, que fez toda a formação nos encarnados, participou em 26 jogos (dois golos e uma assistência) ao serviço do Casa Pia na última época, onde chegou por empréstimo do Benfica.



O Santa Clara destaca, também, que Henrique Pereira conta com 83 jogos realizados na equipa B do Benfica e 42 internacionalizações nas equipas jovens de Portugal.



Além de Henrique Pereira, para atacar a época 2025/26, o Santa Clara já assegurou as contratações de Douglas Borel, Anthony Carter e Brenner Lucas e a aquisição em definitivo de Wendel Silva, que esteve cedido pelo FC Porto.



Os açorianos arrancam oficialmente a temporada com dois jogos frente ao Varazdin, da Croácia, a contar para a segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência, a 24 e 31 de julho.