Hevertton Santos reforça defesa do Gil Vicente cedido pelo Queens Park Rangers

Natural do Brasil, o defesa de 24 anos mudou-se ainda jovem para Portugal, onde fez toda a formação no Sporting, chegando à equipa B e participando em estágios e jogos de preparação com a equipa principal.



Em 2022/23, o jogador luso-brasileiro transferiu-se para o Estrela da Amadora, contribuindo para a subida do clube à I Liga, e despertando atenção do Queens Park Rangers, do segundo escalão inglês, onde, em 2024, fez nove jogos e um golo



Em janeiro deste ano, Hevertton Santos regressou a Portugal, por empréstimo dos britânicos ao Vitória de Guimarães, onde cumpriu oito partidas.



Com esta contratação, o Gil Vicente soma oito reforços para a época 2025/26 dos uruguaios Agustín Moreira (ex-CA Progreso) e Martín Fernández ex-Boston Rivers), Dani Figueira (ex-Estoril), Gustavo Varela (cedido pelo Benfica), António Espigares (ex-Villarreal, de Espanha), Luís Esteves (ex-Nacional) e Ghislain Konan (ex-Burgos, de Espanha).