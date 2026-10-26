Histórico Torreense inicia defesa do troféu frente ao Benfica

O sorteio realizado hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, determinou a deslocação dos ‘encarnados’ a casa do detentor do troféu, 16.º e antepenúltimo classificado na II Liga, e foi ainda mais benevolente para Sporting e FC Porto, que receberão a União da Serra, do Campeonato de Portugal, e o Paredes, da Liga 3, respetivamente.



A quarta eliminatória da atual edição da Taça de Portugal, cujos jogos estão agendados para 21 e 22 de novembro e que marca a entrada em cena das equipas participantes nas competições europeias (entre as quais o estreante Torreense), proporciona também um confronto entre os ‘vizinhos’ Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, respetivamente, 13.º e nono colocados na I Liga.



Atual segundo posicionado no escalão principal, o Benfica é o clube com mais títulos conquistados na ‘prova rainha’ do futebol português, com 26, mas não ergue o cetro há nove anos, desde 2016/17, e estará de sobreaviso para a capacidade de o Torreense poder surpreender, apesar de o futuro adversário estar neste momento afundado na ‘zona vermelha’ da II Liga.



Em 24 de maio, a meio dos dois jogos do play-off de promoção à I Liga - que viria a perder para o Casa Pia -, o clube de Torres Vedras tornou-se o primeiro abaixo do escalão principal a conquistar a Taça de Portugal, ao ganhar por 2-1 ao Sporting, anterior vencedor da prova, após prolongamento, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.



Os ‘leões’, terceiro clube com mais titulado, com 18 troféus, terão uma entrada suave na edição de 2026/27, frente à União da Serra, quinto classificado da Série 3 do Campeonato de Portugal, a quarta divisão nacional, numa altura em que aumenta a contestação ao treinador Rui Borges, na sequência da derrota sofrida no domingo, na receção ao Académico de Viseu, por 2-1.



O desaire na partida da nona jornada da I Liga deixou o Sporting a nove pontos de distância do FC Porto, líder 100% vitorioso e o segundo clube com mais títulos na Taça de Portugal (20), para o qual sorteio de hoje também foi generoso, ao colocar-lhe no caminho o Paredes, comandante, tal como os ‘dragões’, mas da Série A da Liga 3.



Benfica, FC Porto e Sporting ficaram ainda com a certeza de que não se defrontarão antes dos quartos de final, uma vez que o sorteio dos ‘oitavos’ foi efetuado também hoje e afastou a possibilidade de confrontos entre os três ‘grandes’ nas partidas agendadas para o período entre 15 e 17 de dezembro.



Se confirmarem o favoritismo na quarta ronda, o Benfica jogará em casa com o vencedor do AVS-Tondela, ambos da II Liga, o FC Porto visitará a equipa que prevalecer entre União de Leiria (II Liga) e Leça (Liga 3) e o Sporting poderá receber um primodivisionário, pois medirá forças com o vencedor do embate entre Atlético, da Liga 3, e Casa Pia, da I Liga.



O Olhanense, o único ‘sobrevivente’ dos campeonatos distritais que se mantém em ação, terá muita dificuldade para prosseguir a aventura, uma vez que se desloca ao reduto do Gil Vicente, sétimo classificado do primeiro escalão, depois de ter deixado pelo caminho duas equipas do Campeonato de Portugal: Portel e Oliveira do Hospital.