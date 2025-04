Histórico Vitória de Setúbal sobe à 1.ª divisão distrital

No Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro, casa emprestada do Vinhense, clube de Alhos Vedros (Moita), o emblema sadino venceu por 1-0, atingindo os 104 golos marcados e os 71 pontos, mais seis do que o Cova da Piedade (segundo), com quem discute o título na prova.



O atacante Pedro Catarino – melhor marcador da competição com 39 golos – fez, aos três minutos, o único golo da equipa na partida da 26.ª jornada do campeonato que o Vitória lidera, contabilizando 23 triunfos, dois empates e apenas uma derrota.



Após o êxito que assegurou a subida ao principal escalão de futebol da AFS, o goleador-mor dos sadinos não escondeu a alegria pelo momento vivido e afirmou que o objetivo passa agora por conquistar o título de campeão.



“Sinto-me a pessoa mais feliz do mundo por ajudar o clube do meu coração e por pôr um sorriso na cara dos adeptos. Hoje festejamos, mas a partir de terça-feira, dia em que voltamos aos treinos, vamo-nos focar no objetivo de ser campeões”, vincou.



Após o jogo que valeu a subida de divisão, o treinador Paulo Martins fez questão de enaltecer os adeptos, que não abandonaram o clube na fase mais complicada da sua história.



“Neste momento, quero agradecer à massa associativa do Vitória, que sofreu muito nestes últimos anos. Nunca nos deixaram sozinhos, acreditaram em nós e quisemos retribuir tudo aquilo que fizeram por esta equipa e por este clube”, disse.



O técnico, de 47 anos, que consegue a sua terceira subida como treinador principal do Vitória – antes fê-lo em duas ocasiões pela equipa B –, é célere a apontar o segredo do sucesso da equipa, que "começou a época apenas com oito jogadores".



“Confiámos uns nos outros e os jogadores nas ideias da equipa técnica. Mesmo em momentos de adversidade, tanto externas como internas, a equipa transformou essas dificuldades em forças. Muita gente dizia que era obrigatório subir, mas, quem cá esteve, sabe que deu muito trabalho chegarmos aqui”, frisou.



Francisco Alves Rito, eleito presidente do Vitória de Setúbal há mês e meio, dedicou a subida de divisão aos adeptos e sócios do clube, cujas eleições ganhou em 14 de março.



“Dedicamos esta conquista aos adeptos do Vitória e, sobretudo, aos sócios que têm sofrido muito nestes últimos anos e podem olhar para esta primeira subida como um sinal de esperança de que o clube iniciou um caminho de ascensão e que pode chegar ao objetivo de voltar aos campeonatos nacionais”, referiu.



Depois de no final da época anterior a Federação Portuguesa de Futebol ter reprovado a licença para o clube participar na Liga 3, o Vitória de Setúbal – sexto clube nacional com mais participações na Liga (72) – começou a temporada 2024/25 no escalão mais baixo do futebol.