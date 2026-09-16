Hora Bolas! com Duarte Gomes. Suspeitas na arbitragem, antigo árbitro quebra o silêncio

Entrevistado pelo jornalista Gonçalo Ventura, no podcast da Antena 1 Hora Bolas!, o antigo director técnico de arbitragem da FPF, que já foi ouvido pela Polícia Judiciária sobre este caso, diz que a “tempestade” no futebol português pode ajudar a corrigir o que está mal.

Revela que encontrou “elementos probatórios de condutas” nas quais não se revê e que considerou de “grande gravidade institucional”. Por isso, optou pela demissão.Duarte Gomes fala, pela primeira vez e em exclusivo, desde que estalou a polémica sobre as nomeações de árbitros na I Liga, sobre os motivos da saída.