Futebol Nacional
Hora Bolas! com Duarte Gomes. Suspeitas na arbitragem, antigo árbitro quebra o silêncio
Denunciou irregularidades na arbitragem e demitiu-se do cargo de diretor técnico que desempenhava na Federação Portuguesa de Futebol. Duarte Gomes fala pela primeira vez, e em exclusivo à RTP, desde que estalou a polémica sobre as nomeações de árbitros na I Liga e sobre os motivos da demissão.
Entrevistado pelo jornalista Gonçalo Ventura, no podcast da Antena 1 Hora Bolas!, o antigo director técnico de arbitragem da FPF, que já foi ouvido pela Polícia Judiciária sobre este caso, diz que a “tempestade” no futebol português pode ajudar a corrigir o que está mal.
Revela que encontrou “elementos probatórios de condutas” nas quais não se revê e que considerou de “grande gravidade institucional”. Por isso, optou pela demissão.Duarte Gomes fala, pela primeira vez e em exclusivo, desde que estalou a polémica sobre as nomeações de árbitros na I Liga, sobre os motivos da saída.