Futebol Nacional
"Hora Bolas" com José Peseiro. "Quando deixei o Sporting tive que abalar do país, estava a sofrer"
Esta semana, o convidado do Hora Bolas é o verdadeiro trota-mundos do futebol nacional. Peseiro já orientou equipas em quatro continentes - passou pela tempestade de Madrid ao lado de Carlos Queiroz, orientou seleções nas Arábias e na Nigéria, e viveu loucuras táticas por esse mundo fora.
No entanto, quando lhe perguntam qual foi o melhor projeto da sua carreira, a resposta não é o Real Madrid, o Sporting ou o F.C. Porto... é o mítico Nacional da Madeira!
Numa conversa sem papas na língua, José Peseiro passa a carreira em revista, recorda os momentos em que o futebol parecia um filme de suspense e explica como se sobrevive a uma profissão onde um dia se é genial e, no outro, se tem de fazer as malas à pressa.
Numa conversa sem papas na língua, José Peseiro passa a carreira em revista, recorda os momentos em que o futebol parecia um filme de suspense e explica como se sobrevive a uma profissão onde um dia se é genial e, no outro, se tem de fazer as malas à pressa.