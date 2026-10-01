"Hora Bolas" com José Peseiro. "Quando deixei o Sporting tive que abalar do país, estava a sofrer"

No entanto, quando lhe perguntam qual foi o melhor projeto da sua carreira, a resposta não é o Real Madrid, o Sporting ou o F.C. Porto... é o mítico Nacional da Madeira!Numa conversa sem papas na língua, José Peseiro passa a carreira em revista, recorda os momentos em que o futebol parecia um filme de suspense e explica como se sobrevive a uma profissão onde um dia se é genial e, no outro, se tem de fazer as malas à pressa.