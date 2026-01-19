Hristo Ivanov reforça o Vizela até ao final da época 2029/30

Proveniente do futebol sérvio, Ivanov mostrou-se entusiasmado com o novo desafio na carreira: “Estou muito feliz por assinar pelo Vizela. Ouvi muitas coisas boas sobre o clube, a cidade e o país. Estou muito contente por estar aqui, é um passo em frente na minha carreira”.



Antes da experiência na Sérvia, o médio representou o Lokomotiv Plovdiv entre as épocas 2022/23 e 2024/25, período em que realizou 82 jogos oficiais e se afirmou como um dos elementos mais regulares da equipa búlgara.



Hristo Ivanov descreveu-se como um jogador completo, disponível para várias funções no meio-campo: “Sou um médio muito dinâmico, gosto de defender e de atacar. Sinto-me confortável com bola e acredito que posso ajudar muito a equipa”, sublinhou, em declarações publicadas pelos vizelenses.



O novo reforço do Vizela conta ainda com uma passagem pelo futebol italiano, ao serviço do Novara, além de internacionalizações pela seleção principal da Bulgária e pela equipa sub-21, assumindo a ambição de contribuir para o objetivo do clube de regressar à I Liga portuguesa.

