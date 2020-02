Hugo Almeida pôs fim à carreira de futebolista

Hugo Almeida, de 35 anos, ponta-de-lança, foi internacional por Portugal por 57 vezes tendo marcado 19 golos.







O avançado representou a equipa das quinas em todo os escalões desde os sub-16.





Na hora da despedida Hugo Almeida afirmou: "Tenho bastante orgulho na carreira que tive. Há momentos bons e momentos maus, mas acima de tudo recordo todos os bons momentos que passei, todo o suor que derramei para conquistar esta minha carreira. Sem o trabalho e a dedicação não era possível a carreira que tive".





A concluir disse ainda: "O dia que os jogadores nunca querem chegou. Penso que este é o momento certo para colocar um ponto final na minha carreira como futebolista e passar a dedicar-me exclusivamente à minha recente carreira como treinador", disse.















O jogador que se iniciou nas camadas jovens do Buarcos e Naval 1.º de Maio da Figueira da Foz no início do século XXI passou em Portugal pelo FC Porto, União de Leiria e Boavista terminando a carreira na Académica.







Durante este percurso apontou 192 golos em 596 jogos da sua carreira.





Ao longo dos 20 anos como futebolista representou oito clubes estrangeiros: Werder Bremen, Bsiktas, Cesena, Krasnodar, Anzhi, Hannover, AEK e Hajduk.





O avançado terminou a carreira na Académica com quem tinha contrato até 30 de junho de 2020.