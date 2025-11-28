Futebol Nacional
1.ª Liga
Hugo OIiveira quer juventude do Famalicão a contrariar experiência do Moreirense
O treinador Hugo Oliveira disse hoje querer contrariar com “muita juventude” e a “forma de estar vincada” do Famalicão a maior experiência do Moreirense, no terreno deste, sábado, na 12.ª jornada da I Liga de futebol.
O Famalicão tem mais pontos conquistados fora (11) do que em casa (oito) e ainda não perdeu longe do seu reduto, enquanto o Moreirense tem sido muito forte em casa, sendo, com Benfica e Gil Vicente, a segunda equipa que mais pontos somou (12), só atrás do FC Porto (13).
“Fora ou em casa, as duas equipas estão a fazer um campeonato extremamente positivo, com processos consistentes dentro do que é o contexto do futebol em Portugal”, disse o técnico dos famalicenses, na conferência de imprensa de antevisão.
Hugo Oliveira deixou muitos elogios ao Moreirense, destacando sobretudo a sua experiência.
“Os jogadores estão no clube há algum tempo e conhecem bem a casa e, depois, fizeram um ‘upgrade’ com jogadores de qualidade. O Moreirense com muito mais experiência e matreirice e nós com muita juventude e a nossa forma de estar vincada. Estão reunidos os condimentos para um bom espetáculo, dentro e fora do campo”, disse.
O treinador frisou ainda a qualidade tática do Moreirense, “uma equipa muito organizada”, considerando que “o que vai fazer a diferença vai ser o detalhe” e um deles, defendeu, pode ser o apoio dos adeptos famalicenses em Moreira de Cónegos.
Para o campeonato, o Famalicão vem de uma derrota, com o FC Porto, em casa (1-0), há quase três semanas, mas Hugo Oliveira preferiu destacar o triunfo do último sábado, no reduto do Estoril Praia (2-1), que valeu a passagem para os oitavos de final da Taça de Portugal.
“Podemos estar confiantes no futuro, mas há muito a fazer e a corrigir. Vivemos o jogo com os olhos na baliza do adversário, mas o jogo tem vários momentos, com e sem bola. As equipas boas não são boas só a atacar”, alertou.
Beney, Óscar Aranda e Abubakar continuam lesionados e estão fora das opções.
O treinador começou a conferência de imprensa a dar os parabéns à seleção de sub-17 pelo título mundial conquistado na quinta-feira.
“Um feito fantástico sobretudo dos miúdos e do selecionador Bino [Maçães] e importante na motivação de quem quer sonhar com uma carreira no futebol. É fruto do trabalho na formação do futebol português, mas temos também que lembrar o passado e todos os que contribuíram para isso e destaco aqui o professor Carlos Queiroz. Tudo começou aí”, referiu.
Famalicão, quinto classificado, com 19 pontos, e Moreirense, sexto, com 18, defrontam-se a partir das 15:30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, que será arbitrado por David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.
