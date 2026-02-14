Hugo Oliveira aponta Sporting "fortíssimo" e quer Famalicão a lutar por pontos

"Vai ser um jogo difícil para nós, em casa do campeão nacional, uma equipa muito boa, que está a fazer um belíssimo campeonato e que está a lutar pelo título com naturalidade, pela qualidade do processo e dos seus intérpretes", afirmou o técnico, em declarações na conferência de imprensa de antevisão.



Apesar do peso do adversário, Hugo Oliveira garantiu que a luta pelo título "não preocupa minimamente" os famalicenses, que estão focados no próprio crescimento coletivo.



"Aquilo que nos preocupa é usar mais um jogo para continuar o nosso desenvolvimento. É mais uma oportunidade para colocarmos o nosso jogo em campo e lutar pelos três pontos, com as nossas ideias, talento, humildade e ambição de tirar pontos, se possível três, em todos os jogos", referiu.



O treinador destacou ainda os elogios deixados pelo homólogo adversário à campanha do Famalicão, considerando que refletem o trajeto realizado, embora assuma querer mais.



"O campeonato que estamos a fazer é positivo e tem de haver elogios para quem estiver atento à nossa forma de estar e ao desenvolvimento da equipa. Mas queremos mais pontos, melhores jogos, e é para isso que trabalhamos todos os dias", disse.



Sobre a ausência do avançado Suárez nas opções leoninas, o técnico relativizou o impacto, lembrando a profundidade do plantel 'verde e branco'.



"Um clube que luta para ser campeão tem sempre plantéis ricos, com muito talento e alternativas. Com ou sem Suárez, o Sporting será fortíssimo. Quem jogar dará uma grande resposta", considerou.



Hugo Oliveira espera um adversário dominador, com forte dinâmica interior, exigindo capacidade de sofrimento e coragem aos seus jogadores.



"Sabemos que vamos ter de lidar com dificuldades, sofrer, mas também ter coragem para jogar o nosso jogo e tentar dar uma alegria aos adeptos, estejam no estádio ou em casa", frisou.



Em termos clínicos, Rodrigo Pinheiro continua de fora, ainda que perto do regresso, com o treinador a admitir decisões por tomar no 'onze', garantindo, porém, fidelidade à identidade da equipa: "Jogue quem jogar, não vamos fugir daquilo que somos. Este Famalicão procura ser fiel aos seus princípios, com ambição de ganhar, ideia ofensiva e aposta na juventude".



O Famalicão, sexto classificado, com 32 pontos, desloca-se este domingo ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, para defrontar o Sporting, segundo classificado, com 52, num encontro da 22.ª jornada da I Liga, e que será arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.



