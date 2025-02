Hugo Oliveira destaca momento positivo do Famalicão e projeta ambição frente ao Nacional

O Famalicão atravessa uma fase de confiança, somando cinco jornadas consecutivas sem sofrer golos, e o treinador Hugo Oliveira assumiu esta sexta-feira querer dar continuidade a este ciclo positivo no terreno do Nacional, na Choupana, no sábado.

“Estamos num bom momento e queremos manter-nos ao nosso melhor nível para alcançar o resultado desejado frente a um adversário competente, que joga em casa e num campo tradicionalmente difícil”, afirmou o técnico famalicense, em conferência de imprensa.



Hugo Oliveira sublinhou ainda a importância da consistência.



“No futebol, o mais difícil é dar continuidade. A regularidade é uma característica das grandes equipas, que respondem sempre de forma forte, mesmo em contextos complicados. Sabemos o que queremos deste jogo, mas também que será necessário um desempenho de alto nível para o conseguir”, referiu.



Apesar da ausência de Gustavo Sá, por castigo, o treinador assegura que há soluções dentro do plantel para manter a dinâmica da equipa.



“Aqui todos trabalham para conquistar o seu espaço. Existem várias opções para substituir o Gustavo e tomarei uma decisão, mas tenho a certeza de que quem jogar dará uma resposta positiva”, garantiu.



Apesar da solidez defensiva evidenciada nas últimas jornadas, Hugo Oliveira refuta a ideia de que o Famalicão seja uma equipa defensiva e destaca o processo de evolução do grupo.



“Estamos há cinco jogos sem sofrer golos, mas não somos uma equipa que joga à defesa. O nosso foco está no crescimento e no compromisso de dar tudo em campo. A solidez é um pilar fundamental das nossas ambições e queremos evitar oscilações de desempenho. Neste momento, a nossa única preocupação é o Nacional”, concluiu.



O Famalicão, em nono lugar, com 31 pontos, joga visita o Nacional, 13.º com 23, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, que será arbitrada por Gustavo Correia, da associação do Porto.