Hugo Oliveira espera “melhor Sporting de Braga” e aponta à ambição do Famalicão





(Com Lusa)

Em conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo, o técnico começou por destacar a campanha europeia dos minhotos, que atingiram as meias-finais da Liga Europa.“Antes de mais, dar os parabéns ao Braga. É um feito muito importante, difícil, que tem de ser muito realçado em Portugal e na Europa. É um clube que tem vindo a crescer de uma forma inacreditável”, afirmou.Hugo Oliveira considerou mesmo o Sporting de Braga “um grande”, sublinhando a qualidade do plantel e a capacidade de manter níveis elevados de rendimento, apesar da exigência competitiva.“Tem um plantel muito equilibrado, extremamente poderoso e com muitas alternativas. Isso permite-lhe competir em várias frentes e manter-se muito forte”, referiu.Apesar do desgaste acumulado após o jogo europeu a meio da semana, o treinador do Famalicão não espera facilidades.“Acontecesse o que acontecesse na quinta-feira, íamos encontrar o melhor Braga. As equipas grandes têm de dar resposta em todos os momentos e este projeto tem demonstrado isso mesmo”, disse.O técnico destacou ainda a identidade de jogo dos bracarenses, considerando tratar-se de uma equipa com forte capacidade de controlo através da posse de bola.“É uma equipa que se associa muito bem, com jogadores que falam a mesma ‘língua’, a do talento e do passe. É das melhores em Portugal a defender com bola”, analisou.Ainda assim, Hugo Oliveira garantiu que o Famalicão quer discutir o jogo e impor a sua forma de jogar.“Nós também gostamos de ter bola, de ser protagonistas. Vai ser um desafio nesse sentido, mas queremos escrever o jogo à nossa maneira”, afirmou.O treinador alertou para a importância do equilíbrio emocional e da gestão dos diferentes momentos do encontro.“Há momentos para nós e momentos para o adversário. Temos de saber viver o jogo, manter a tranquilidade e ser competentes com e sem bola”, sublinhou.Sobre a reta final do campeonato, o técnico reforçou a ambição da equipa, mas preferiu focar-se no processo.“O que nos interessa é o caminho. Queremos somar pontos e ser consistentes. No fim, a tabela será justa e teremos a pontuação que merecemos”, concluiu.O Famalicão, quinto classificado, com 47 pontos, desloca-se ao terreno do Sporting de Braga no domingo, às 20:30, em encontro que será arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.