Hugo Oliveira garante um Famalicão "forte e coeso" para embate com Vitória

Hugo Oliveira garantiu que não está à espera de facilidades, perante um adversário com um “ADN forte” e que está a “fazer uma época belíssima”.



“Vai ser um jogo difícil, contra um adversário competente, naturalmente agressivo, e que vai disputar os três pontos connosco. Mas, a certeza que tenho é que nós vamos ser fortes e coesos, porque queremos ganhar”, disse em conferência de imprensa de antevisão do encontro.



O técnico famalicense garantiu que o grupo está preparado para o embate.



“No desenvolvimento de jogo estamos muito organizado, o grupo sabe bem o que tem que fazer, e vai tentar manter o seu jogo desde o início. Sabemos o temos que melhorar, mas vamos confiantes e vamos atacar a baliza adversária, com a coesão que tem sido vincada ao longo destes últimos jogos”, explicou também.



Sobre a intranquilidade que ainda poderá existir no seio da equipa, Hugo Oliveira desvalorizou e garantiu que à medida que os resultados positivos vão surgindo o grupo vai ficando cada vez mais “sereno”.



“A intranquilidade vinha de alguns jogos e do facto de os resultados não estarem a surgir, mas penso que com o Boavista fizemos um jogo sério. Tivemos o jogo na nossa mão e podíamos ter feito mais golos, que é o que vai acontecer daqui para a frente. Sentimos uma equipa muito competente, organizada e até impedimos o Boavista de fazer ataques”, salientou ainda.



Após o fecho de mercado, o treinador da equipa famalicense revelou-se “satisfeito” com o plantel e admitiu que os jogadores à sua disposição dão garantias de fazer mais e melhor.



“Temos um grupo equilibrado, com vários jogadores a ter de lutar pelo seu espaço. Acredito que estamos mais fortes. Estamos satisfeitos com o grupo que temos. Aspiramos sempre a mais e melhor, e eles têm qualidade para fazer mais”, garantiu.



Em relação ao adversário, Hugo Oliveira não espera facilidades.



“O Vitória nunca é uma equipa frágil. É sempre forte, pelo ADN, pela história e também porque está a fazer uma bela época. Perdeu alguns jogadores fundamentais, mas arranjou soluções. Têm jogadores que conhecem bem a Liga. Tem um plantel mais forte e vai chegar cá fortíssimo, mas o Famalicão vai trabalhar muito para dar a vitória aos adeptos. Vai ser um jogo jogado dentro e fora das quatro linhas, com o apoio dos adeptos. Queremos ser a imagem deles próprios, trabalhadores e honestos”, concluiu.



O Famalicão, em nono lugar, com 24 pontos, recebe no sábado, às 20:30, o Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com 29, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.