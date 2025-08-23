Hugo Oliveira pede humildade ao Famalicão antes da receção ao Gil Vicente

“Temos de continuar na senda do trabalho, é importante chegarmos ao jogo com consciência de que as coisas têm corrido bem, mas que estamos bem todos os dias e não só no dia do jogo. Os resultados têm sido positivos, mas esta é uma liga competitiva, vamos defrontar uma equipa organizada e competente, que contratou bem e que alia juventude com experiência”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.



O Famalicão chega à terceira ronda com duas vitórias, quatro golos marcados e nenhum sofrido, mas Hugo Oliveira lembrou que “o momento é positivo mas está só a começar”.



“Não nos vamos deixar embandeirar em arco. Chegámos a estes resultados de forma humilde e trabalhadora. Temos jogado de forma coletiva e com o apoio fundamental dos adeptos, que nos empurram nos momentos mais difíceis”, frisou.



O treinador destacou ainda a importância da continuidade no projeto: “Estamos identificados com o clube e trabalhamos a uma só voz. A continuidade traz segurança, solidez e desenvolvimento. Se chegarmos ao final da época com o mesmo treinador e jogadores, será sinal de que as coisas estão a correr bem”.



Hugo Oliveira elogiou individualidades como Élísor e Mathias Amorim, mas reforçou a aposta no desenvolvimento de todo o grupo: “O jogo é dos jogadores, o talento e a criatividade têm de ser diferenciadores. Hoje pode ser um, amanhã outro. Temos muito talento dentro de portas e muito pronto a aparecer”.



Quanto ao mercado, admitiu que o clube ainda procura substituir Óscar Aranda, que se lesionou com gravidade no início da época. “Foi uma perda enorme para nós e para a liga. Estamos a trabalhar para encontrar a solução certa, mas só avançaremos se houver convicção de que é o jogador certo”, explicou.



Por fim, confirmou que Rafa Soares está recuperado e disponível para o encontro de domingo.



O Famalicão, quarto classificado, apenas com vitórias, recebe este domingo, às 15:30, o Gil Vicente, em oitavo lugar, com três pontos, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Pedro Ramalho, da AF Évora.

