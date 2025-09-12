Hugo Oliveira prevê duelo "extremamente competitivo" com o Sporting
O treinador Hugo Oliveira anteviu esta sexta-feira um jogo competitivo com o campeão Sporting, na quinta jornada da I Liga de futebol, tendo assumido o favoritismo 'leonino' e garantido um Famalicão fiel à sua ideia.
"Vai ser um jogo extremamente difícil para as duas equipas, mas mais difícil para nós, porque jogamos contra o bicampeão nacional", enquadrou o treinador, que vê um Sporting "do ponto de vista do plantel, o mais forte" e "coletivamente mais associativo", com "vários caminhos para o golo" e "obrigação de ganhar a maioria dos jogos fora dos confrontos entre os grandes".
Sem se afastar desse quadro, prometeu um Famalicão afirmativo: "Olhamos olhos nos olhos todos os adversários. Somos uma equipa extremamente ofensiva, queremos ter a bola e recuperá-la o mais rapidamente possível. Com o apoio dos nossos adeptos, seremos extremamente competitivos." A solidez, acrescentou, "nasce do ataque": "Defendemos bem, porque estamos bem posicionados quando atacamos".
A identidade, insistiu, é inegociável: "A nossa obrigação é não trair a nossa ideia de jogo, ser competentes em todos os momentos e jogar para ganhar, seja contra quem for".
O técnico destacou ainda a personalidade dos "meninos da Vila", expressão com que se referiu aos jovens formados no clube, sublinhando que "o talento e a personalidade têm de ser um ponto positivo".
Quanto às opções, admitiu condicionalismos típicos após datas FIFA, referindo que "alguns internacionais chegaram tarde".
Confrontado com distinções individuais recentes no plantel, relativizou: "O mais importante é a continuidade do processo. Não podemos viver em montanhas-russas: nem euforia quando corre muito bem, nem depressão quando o resultado não aparece. Se formos iguais a nós próprios, no fim estaremos felizes".
Em relação à hierarquia de candidatos, considerou que a diferença de recursos torna os principais emblemas favoritos "em quase todos os jogos que não sejam entre eles" e admitiu incluir o Braga nesse lote, "pelo investimento, pelo projeto e pelo espaço que ganhou nos últimos anos".
O Famalicão, em segundo lugar, com 10 pontos, recebe, às 20:30 de sábado, o Sporting, terceiro classificado, com nove, no Estádio Municipal de Famalicão, em encontro da quinta jornada que será arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.
