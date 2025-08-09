Hugo Oliveira quer arrancar com vitória diante Santa Clara “competitivo e estável”

“O campeonato está aí e todos os que gostam de competir querem que comece o mais rapidamente possível. Nós não somos diferentes. Queremos iniciar esta aventura extremamente positivos em relação ao futuro”, disse Hugo Oliveira, sublinhando que a equipa açoriana “já leva três jogos oficiais” e apresenta “resultados positivos” nas pré-eliminatórias da Liga Conferência.



O técnico elogiou a “solidez” e “maturidade” do conjunto orientado por Vasco Matos, mas garantiu que o Famalicão vai “usar as suas armas, ideias e princípios” para superar o adversário. “Vamos ter do nosso lado um elemento fundamental: os adeptos. Queremos que essa força se traduza em qualidade dentro de campo”, reforçou.



Sobre a estabilidade das duas equipas, reconheceu que o Santa Clara manteve o núcleo duro, enquanto o Famalicão perdeu alguns titulares, mas manteve “uma ideia bem definida” e espera “um bom espetáculo” na primeira jornada.



A ambição para esta época, disse, nasce da “estabilidade e identificação com o projeto”. “Cada jogo é para ganhar. Se começarmos com uma vitória, será um momento de afirmação, mas sabemos que o campeonato é uma prova de regularidade”, vincou.



Quanto ao plantel, o treinador considera-se “feliz” com as opções atuais, embora mantenha “os olhos abertos” a possíveis reforços até ao fecho do mercado. Sobre a juventude do grupo, destacou que o clube acredita no “desenvolvimento de talento” aliado à “fome de vencer”, reconhecendo que em alguns momentos poderá faltar alguma maturidade, “mas é papel do treinador fazê-los crescer”.



A ausência de Óscar Aranda, lesionado, será sentida. “Perdeu o Famalicão e perdeu a Liga o maior driblador do campeonato, um jogador efetivo e decisivo. Mas não servirá de desculpa. Vamos encontrar outras soluções”, garantiu.



Com humor, recusou-se a apontar quem marcará o primeiro golo da época: “Vão ser os nossos adeptos. Serão eles a fazer a primeira assistência, o primeiro golo e a primeira grande defesa do campeonato”.



O Famalicão recebe o Santa Clara este domingo, às 17:00, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo da primeira jornada da I Liga, que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Evóra.

