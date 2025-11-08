Hugo Oliveira quer Famalicão "a desafiar-se" no duelo com o FC Porto

“Vamos encontrar um adversário muito forte, que está num momento muito bom, unindo as suas características enquanto clube com a forma de jogar do seu treinador. Vamos encarar este jogo como um desafio muito interessante para nós”, disse o técnico, em conferência de imprensa de antevisão.



O treinador sublinhou que este embate com o FC Porto “se enquadra perfeitamente” no projeto do Famalicão, que aposta no crescimento de jovens jogadores através da competição de alto nível.



“É um desafio bom para o nosso objetivo de colocar estes jovens perante constrangimentos que os façam crescer, mas sem deixar de desfrutar do jogo e da possibilidade de o ganhar. Lutamos sempre pelo jogo, seja onde for, seja contra quem for, mas contra os melhores tem de nos dar mais gozo, mais prazer”, referiu.



Ainda assim, Hugo Oliveira admitiu que, apesar da ambição famalicense, o favoritismo está do lado do adversário.



“Temos de ser humildes e honestos. A responsabilidade e a obrigatoriedade, nestes jogos, são sempre das equipas que lutam para ser campeãs. O FC Porto sabe que qualquer ponto perdido pode fazer a diferença, e nós temos de encarar o jogo com o máximo cuidado e responsabilidade”, afirmou.



O técnico explicou que o Famalicão não vai alterar a sua identidade e promete uma equipa ambiciosa e ofensiva.



“Sabemos que temos uma forma de estar agressiva, que passa por jogar com os olhos na baliza do adversário. Não podemos chegar a este jogo e ser diferentes de nós próprios. Essa é a maior responsabilidade que temos e que eu não quero trair”, destacou.



O técnico lembrou que o FC Porto será “difícil de travar”, pela qualidade das suas dinâmicas ofensivas e por ser “uma equipa muito rotinada, que atrai o adversário e o leva para determinados momentos do jogo para depois o agredir com verticalidade”.



O treinador destacou também a evolução tática e emocional do seu grupo, sustentada numa série de seis jogos sem perder, em todas as competições, e com três vitórias seguidas.



“Temos vindo a crescer na maturidade do nosso jogo, porque os nossos jovens também têm crescido. É bonito ver jogadores jovens a gerir melhor os momentos, a ganhar jogos mais divididos, mantendo uma solidez tática interessante”, frisou.



Questionado sobre as polémicas recentes com a arbitragem, nomeadamente as que envolveram o Fábio Veríssimo e o FC Porto, na última jornada, Hugo Oliveira rejeitou entrar em discussões e apelou a um diálogo mais construtivo entre os agentes do futebol.



“Toda esta energia gasta em torno das arbitragens devia ser usada para criar condições de comunicação entre árbitros, treinadores, jogadores e dirigentes. Isso ajudaria a tornar o futebol mais pedagógico e a melhorar a imagem da nossa liga”, afirmou.



O treinador dos minhotos ainda não pode contar com os lesionados Óscar Aranda e Romeo Beney, e confirmou que o central Justin de Haas ainda está em dúvida para este desafio.



O Famalicão, quinto classificado, com 10 pontos, recebe no domingo o FC Porto, líder, com 28, em jogo agendado para as 18:00, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.