Hugo Oliveira quer Famalicão no 7.º lugar

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Casa Pia, agendado para esta sexta-feira, o técnico destacou a importância de terminar a temporada com uma vitória, não só pelos objetivos numéricos, mas também pelo reforço da “mentalidade vencedora” que pretende continuar a incutir no grupo de trabalho.”, sublinhou o treinador, que tem contrato até 2026 e já projeta a nova época.O encontro com o Casa Pia marcará também a despedida do central albanês Enea Mihaj, que termina ligação ao clube no final da época. O treinador deixou elogios ao profissionalismo do jogador, referindo que “foi um elemento importante” e que “teve sempre um comportamento exemplar”.Hugo Oliveira revelou ainda que o guarda-redes Zlobin será titular no último jogo da época, destacando a recuperação do atleta após uma situação clínica delicada.”, afirmou.O Famalicão, atual oitavo classificado, com 45 pontos, recebe pelas 19h00 desta sexta-feira o Casa Pia, em sétimo lugar, com 45, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, que será arbitrado por Bruno Costa.