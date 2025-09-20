Hugo Oliveira quer um Famalicão "fiel à sua identidade" frente ao Casa Pia

“É uma equipa que vem de uma vitória importante, com jogadores experientes, que conhecem muito a Liga e que sabem levar o jogo para os ritmos que mais lhes agradam. Cabe-nos ser iguais a nós próprios, fiéis à nossa ideia coletiva, para podermos sair de Rio Maior felizes”, afirmou o técnico em conferência de imprensa.



Depois da derrota com o Sporting na última ronda, Hugo Oliveira destacou a atitude da sua equipa frente ao bicampeão nacional. “Não ficámos felizes com o resultado, mas satisfeitos com o compromisso, a personalidade e a forma como obrigámos o Sporting a vestir o fato de macaco para ganhar em Famalicão. Temos de dar seguimento a essa postura competitiva”, frisou.



Sobre o caminho da sua equipa, construída com muitos jogadores jovens, o treinador sublinhou que o projeto “vive da fome de crescer”:



“É um grupo com talento e vontade de aprender. Prefiro dar-lhes liberdade para tomar decisões, mesmo correndo riscos, porque acredito que isso os vai preparar para carreiras grandes e vai fortalecer o coletivo do Famalicão.”



O técnico assumiu ainda que “no futebol de alto rendimento não há vitórias morais”, mas que cada desafio é “uma oportunidade de desenvolvimento”.



O Famalicão, quinto classificado, com 10 pontos, desloca-se este domingo a Rio Maior, para defrontar o Casa Pia, em nono, com seis, numa partida da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrado por Hélder Malheiro, da AF Lisboa.

