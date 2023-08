I Liga 2023-24. Campeão Benfica defende estatuto

Como é hábito, os três "grandes" voltam a iniciar a temporada como os principais emblemas a chegar ao título nacional, embora Benfica e FC Porto tenham nas últimas décadas deixado para trás o Sporting, numa época que promete voltar a colocar o Braga entre a luta, embora agora de uma forma mais assumida pelos minhotos.A I Liga volta a ter a presença dos históricos Estrela da Amadora e Farense, que terão o objetivo inicial de contnuar nos próximos tempos no primeira escalão e fugir a novas aventuras desagradáveis nas divisões inferiores.Após ter alcançado o 38.º título da sua história na última temporada, o Benfica arranca 2023-24 como o principal alvo a abater, com o técnico alemão Roger Schmidt a tentar levar os encarnados apenas ao segundo "bi" no século XXI.Como seria de esperar, o germânico manteve-se no comando dos lisboetas, acontecendo o mesmo com os restantes candidatos, com Sérgio Conceição (FC Porto), Rúben Amorim (Sporting) e Artur Jorge (Sporting de Braga) a terem nova oportunidade nos respetivos clubes.Gonçalo Ramos, que rumou ao Paris Saint-Germain, é a principal ausência no Benfica, que foi resgatar Di Maria, campeão do mundo pela Argentina, e que investiu forte no médio criativo turco Kokçu, ainda algo desconhecido no futebol europeu.A estreia dos encarnados será na segunda-feira, no duelo que fecha a primeira jornada, no sempre complicado campo do Boavista, um dia depois de o FC Porto atuar no terreno do recém-promovido Moreirense.Os "dragões", que têm 30 títulos no seu historial e querem chegar ao 31.º, foram buscar os espanhóis Nico González (ex-FC Barcelona) e Fran Navarro (ex-Gil Vicente) e, para já, só perderam o colombiano Uribe, que rumou ao Qatar.





Já o Sporting, que recebe sábado o Vizela, perdeu o médio uruguaio Ugarte, o seu melhor jogador em 2022/23, que rumou igualmente ao Paris Saint-Germain, e apostou forte no avançado sueco Viktor Gyokeres, que abandonou o segundo escalão inglês e passou a ser a contratação mais cara de sempre dos "leões", na tentativa de chegarem ao segundo campeonato nos últimos 23 anos.





Com um discurso diferente na pré-época, com o treinador Artur Jorge a falar abertamente do sonho de um título inédito, o Sporting de Braga, que inaugura a I Liga na sexta-feira perante o Famalicão, manteve Bruma e foi buscar José Fonte (campeão europeu por Portugal em 2016) e Rony Lopes, três jogadores internacionais pela principal seleção lusa.



O Famalicão, com João Pedro Sousa, aparece precisamente como uma das equipas a ter em conta neste arranque de campeonato, assim como o Estoril, agora liderado por Álvaro Pacheco.



O primeiro clássico da temporada está agendado para a sétima jornada, no início de outubro, com o Benfica a receber o FC Porto no Estádio da Luz.



Antes, na quarta ronda, em setembro, Sporting de Braga e Sporting protagonizam o primeiro duelo "quente" da edição 2023-24 a I Liga.