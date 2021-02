I Liga. 87.º clássico entre FC Porto e Sporting

CONFRONTOS I LIGA:



- 87.º clássico na história entre ambos na Invicta.



- 86 jogos – 48 vitórias do FC Porto, 14 do Sporting, (24 empates).



- O Sporting é a equipa que historicamente tem mais empates no Dragão para o campeonato. São 24.



- Últimos 11 confrontos… 10 vitórias do FC Porto e uma do Sporting. (zero empates)



- Últimos 17 anos (e sempre no estádio do Dragão)… apenas 11 golos do Sporting (6 dos quais nas 5 últimas épocas)!



- Os 10 marcadores do Sporting no estádio do Dragão:







Deivid – 2005;







Rodrigo Tello-2007;







André Santos e Matias Fernandez em 2011;







William Carvalho em 2013;







Slimani (bis) e Bruno César em 2016;







Alan Ruiz em 2017;







Rafael Leão em 2018;







Luiz Phellype em 2019.



- Nos últimos 27 anos (27 confrontos) o FC Porto marcou em 25 ao Sporting. Só por duas vezes ficaram em branco. (2007 e 2009)



- Sporting nos últimos 45 anos (!) apenas 3 vitórias na Invicta – 1997, 2007 e 2016.



- Lourenço – 1965 (FC Porto-1 Sporting-3) e Slimani (Maio 2016) foram os últimos jogadores do Sporting a bisar no estádio do FC Porto.



- Época passada – FC Porto – 2 (Danilo e Marega) Sporting-0



- 1.ª volta – Sporting-2 (Nuno Santos e Vietto) FC Porto-2 (Uribe e Corona)



FC PORTO:



Último(a):





- vitória foi na Madeira frente ao Marítimo (2-1 em 22 Fev 2021),

- empate foi em casa com Boavista (2-2 em 13 Fev 2021).

- derrota foi na Capital do Móvel (2-3 em 30 Out 2020).



- 20 jogos – 13 vitórias, 5 empates e 2 derrotas.

- Ultimas 14 jornadas, 10 vitórias e 4 empates.

- Vêm de 14 jornadas sem perder.

- 5 meses sem perder em casa.



- Mais jogos na I Liga – Pepe – 179 jogos.

- Joga há mais tempo consecutivo. – Marchesin –17 jornadas.

- Totalistas – Sem Totalistas.



SPORTING:



Último(a):



- vitória foi em casa com Portimonense (2-0 em 20 Fev 2021),

- empate foi em casa com Rio Ave (1-1 a 15 Jan 2021).

- derrota foi na Luz (1-2 em 25 Jul 2020).



- 20 jogos – 17 vitórias e 3 empates.

- Ainda sem perder no campeonato.

- São 20 jornadas consecutivas sem perder na I Liga.

- Marcaram em todas as jornadas.

- Única equipa sem perder na Liga.

- Vêm de 6 vitórias consecutivas.

- Sem perder fora há 7 meses.



- Mais jogos na I Liga – Coates – 160 jogos.

- Joga há mais tempo cons. – Coates – 20 jornadas.

- Totalistas – Adán e Coates.



Os Números:



- 54 – FC Porto marca golos em casa há 54 jornadas consecutivas.



- 2 – As derrotas de Ruben Amorim como treinador na I.ª liga.



- 5 – Os meses do FC Porto sem perder em casa.



- 251 – Vai ser o jogo 251 de Sérgio Conceição na Liga principal. (o 123.º pelo FC Porto)



- 76 – Os golos de Marega no escalão principal.



- 14 - As jornadas consecutivas do FC Porto atualmente sem perder.



- 45 – Os golos marcados pelo FC Porto, o melhor ataque do campeonato.



- 7 – Os meses do Sporting sem perder fora no campeonato.



- 20 – As jornadas do Sporting sem perder em casa.



- 20 – As jornadas do Sporting sem perder no campeonato



- 2 – Os totalistas do Sporting. Única equipa com ainda 2 totalistas.



- 2 – As derrotas de Ruben Amorim como treinador na Iª Liga.



- 6 – Os pontos perdidos pelo Sporting no campeonato.



- 14 – Os golos de Pedro Gonçalves, o melhor marcador do campeonato.



- 32 - Ruben Amorim vai fazer o seu 32.º jogo pelo Sporting.



- 6 – As vitórias consecutivas do Sporting atualmente.



As Curiosidades:



- FC Porto marca há 54 jornadas consecutivas em casa (!). Última vez que não marcou no Dragão foi em 1 Dezembro 2017, frente ao Benfica.



- O primeiro FC Porto-Sporting a contar para o 1.º campeonato foi jogado em Lima; (1934/35) FC Porto - 4 (3 golos de Pinga, Artur Santos) Sporting-2 (Soeiro e Vasco) - Por isso ficam na história, como os primeiros marcadores de sempre… Do Sporting a marcar ao Porto – Soeiro. Do FC Porto a marcar ao Sporting – Pinga.



- Sérgio Conceição vai completar 251 jogos na I Liga como treinador (123 ao serviço do FC Porto). É o treinador há mais tempo consecutivo na I Liga atualmente (123 jogos consecutivos).



- Marega com 76 golos é atualmente o melhor marcador dos jogadores em acção no escalão principal.



- Ruben Amorim tem 40 jogos como treinador na I Liga… apenas perdeu 2, foi na época passada na Luz e no Dragão.



- Só há 7 totalistas neste campeonato, 2 deles são do Sporting, Adan e Coates (Spo).



- A última derrota do Sporting na I Liga foi frente ao Benfica na Luz, na última jornada da época passada.



- Sporting – é a equipa com mais golos marcados por jogadores portugueses, já são 26 no total. (Pedro Gonçalves tem 14)



- Sporting é a única equipa que ainda não perdeu no campeonato.



- Sporting marcou em todas as jornadas.