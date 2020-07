I Liga. Acesso à Liga Europa e despromoção ainda mexem

O terceiro lugar garante a entrada direta na segunda competição de clubes da UEFA porque a final da Taça de Portugal, em 1 de agosto, será disputada entre FC Porto e Benfica, os dois primeiros classificados do campeonato.Depois de sofrer no Estádio do Dragão a primeira derrota (2-0) desde que Rúben Amorim assumiu o comando técnico, em março, o Sporting defronta em casa, na terça-feira, o aflito Vitória de Setúbal, num jogo importante para ambos.





Contas da salvação







O jogo entre Sporting e Vitória de Setúbal (19h00) acontece um dia depois de o Portimonense visitar o Paços de Ferreira (17h00), e de o Tondela receber o Sporting de Braga (19h15), com a matemática ligada de um dia para o outro.A situação mais dramática envolve mesmo aquele trio, igualado com 30 pontos, mas com um cenário que se poderá tornar mais difícil para o Tondela, que, em caso de igualdade no final, perde em todos os possíveis cenários de confronto direto.Já o Belenenses SAD conseguiu um ponto importante em Braga, e parte para esta jornada, em que recebe o já descansado Gil Vicente, com uma margem de segurança, num momento em que tem ainda vantagem no confronto direto com Tondela, Portimonense, além de visitar o Setúbal no derradeiro jogo.





Contas da Europa







A 33.ª jornada abre, precisamente, no sábado, e o Famalicão, que esta época subiu à I Liga, pode até garantir já a posição e o consequente apuramento para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, se vencer o Boavista (12.º) e o Rio Ave empatar ou perder com o Santa Clara (10.º), porque, em caso de igualdade, os famalicenses têm vantagem.Rio Ave – Santa Clara, 19h00.Famalicão – Boavista, 21h15.Belenenses SAD – Gil Vicente, 19h00.Vitória de Guimarães – Marítimo, 21h15.Paços de Ferreira – Portimonense, 17h00.Tondela – Sporting de Braga, 19h15.FC Porto – Moreirense, 21h15.Sporting – Vitória de Setúbal, 19h00.Desportivo das Aves – Benfica, 21h15.