I Liga. Árbitros que chumbaram nos testes físicos vão apitar FC Porto e Benfica

José Bessa vai estar no sábado na receção do Casa Pia ao campeão FC Porto, em Rio Maior, enquanto, no dia seguinte, José Bessa vai estar no encontro entre o Benfica e o Gil Vicente, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Na segunda-feira, fonte ligada ao processo tinha confirmado à Lusa que José Bessa, João Gonçalves e Cláudio Pereira ficaram excluídos das nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por terem chumbado nos testes físicos.



O jornal desportivo Record tinha noticiado a reprovação de José Bessa e João Gonçalves, de 31 e 34 anos, ambos da associação do Porto, que arbitraram jogos das duas primeiras jornadas das competições profissionais, e Cláudio Pereira, de 39, da associação de Aveiro, que ainda dirigiu um jogo da terceira ronda.



De acordo com o regulamento das normas de classificação de arbitragem da FPF, os árbitros reprovados deveriam repetir testes nas Ações Reciclagem e Avaliação (ARA) após 30 dias.



