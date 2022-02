I Liga. B SAD e Paços de Ferreira abrem 24.º jornada

No Estádio Nacional, em Oeiras, o B SAD vai entrar em campo a seis pontos da salvação e novo desaire, que seria o quarto nas últimas cincos rondas, complica ainda mais a situação da equipa na luta para ficar no primeiro escalão.



Por seu lado, o Paços de Ferreira segue no 11.º posto, com 24 pontos, quatro acima da zona "proibida", e novo triunfo (na última jornada venceu o Vizela por 2-1) deixa a equipa de César Peixoto com caminho aberto para continuar na I Liga.



Os "castores" vão chegar ao Jamor numa fase em que sofreram apenas uma derrota nos últimos seis jogos no campeonato, embora também só tenham alcançado um triunfo.



Na primeira volta, na Mata Real, as duas equipas empataram a dois golos.



O encontro tem início agendado para as 20h15.



O líder FC Porto entra em campo no domingo, na receção ao Gil Vicente, quinto classificado, um dia depois do Sporting, campeão nacional e principal perseguidor, jogar na Madeira, com o Marítimo.