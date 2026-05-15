I Liga: Bacci garante Estrela da Amadora "sem pensar nos outros" para selar permanência

Na antevisão ao encontro que encerrará o campeonato, o técnico italiano garantiu que os seus atletas se encontram “prontos para o desafio” e para garantir a continuidade no principal escalão do futebol português, mesmo tendo pela frente um opositor de qualidade que “não vai facilitar”, muito embora já tenha garantido o quarto lugar final na tabela classificativa.



“Estamos prontos para o próximo desafio, é isso que conta, não temos de pensar nos outros. Vai ser um jogo com certeza complicado, porque o Sporting de Braga não vai facilitar, como é normal. Apesar de ter a sua classificação feita, vai fazer o seu jogo deles, habitual, são muito bons. Por isso, temos de pensar no que temos de fazer”, perspetivou.



Cristiano Bacci mostrou-se convicto de que a sua chegada ao comando técnico do Estrela da Amadora já teve impacto, considerando ser “muito visível” que o plantel às suas ordens “joga como uma equipa” e que o encontro anterior, ante o Famalicão (0-0), constituiu prova disso mesmo.



“Sem faltar ao respeito a ninguém, pois não estou aqui para ver o que foi no passado, mas acho que é muito visível que esta equipa agora joga como uma equipa. Defrontámos um adversário muito forte, mas nunca baixámos a atenção durante o jogo, uma das coisas que tinha de trabalhar era no sentido mental. Por isso, estou contente e convencido de que a equipa está a melhorar”, disse.



O treinador do Estrela da Amadora recordou ainda a relevância que o ponto conquistado frente aos famalicenses poderá ter nas contas finais do campeonato, mostrando-se esperançoso de que o objetivo de continuar no escalão maior do futebol português será alcançado.



“No último jogo tentámos fazer o melhor, com as nossas forças e capacidade. Agora, como sempre, é importante pontuar porque, sem o esconder, também podíamos ter perdido o jogo e agora, se estivesse sentado aqui com um ponto a menos, ia ser mais complicado”, reconheceu.



Bacci não negou a importância do momento para o Estrela da Amadora, mas ‘deu o peito às balas’, garantindo não recear o “desafio” e as “situações difíceis para gerir” que lhe foram colocadas.



“Este é sem dúvida um jogo importante, como foram os três passados. Temos de ter consciência que, como quando eu aceitei o desafio, há aqui situações difíceis para gerir, não é fácil, mas como pessoa - antes de ser treinador - não tenho medo disso”, vincou, por fim.



O Estrela da Amadora, que ocupa a 15.ª posição com 29 pontos, os mesmos que o Casa Pia, 16.º, defronta o Sporting de Braga, quarto classificado com 58, este sábado às 18 horas no Estádio Municipal de Braga, em jogo da 34.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.