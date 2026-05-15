I Liga: Carlos Vicens destaca "muita ambição e esperança" para a próxima época





(Com Lusa)

O Sporting de Braga carimbou na última ronda, com o empate 2-2 na Luz diante do Benfica, o quarto lugar no campeonato, a habitual classificação dos minhotos nas últimas duas décadas, enquanto os amadorenses, que somaram apenas um ponto nas últimas seis jornadas, ocupam a 15.ª posição e lutam pela permanência.“É o último jogo da época, em casa, e queremos fazer um muito bom jogo para nos despedirmos dos adeptos e agradecer-lhes todo o apoio. Queremos ser nós mesmos e ir de férias com um sabor doce. Apesar das contrariedades nesta última fase, a equipa esforçou-se e sendo nós mesmos, jogando com personalidade”, afirmou na conferência de imprensa.O treinador fez um balanço da época, lembrando o longo percurso iniciado a 24 de julho do ano passado, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, na Bulgária, diante do Levski Sofia, e as dificuldades causadas por um “calendário muito exigente” que vai implicar 61 jogos oficiais, um recorde de uma equipa portuguesa durante uma temporada.“Excelente na Europa, mas aquém no campeonato e Taça? O grupo de jogadores é o mesmo, na Europa ou nas provas nacionais, o processo é o mesmo. Jogámos muitos jogos e sem parar e a equipa cresceu em momentos de dificuldade, o que a fez acreditar mais no processo. Fomos à final da Taça da Liga e fizemos um grande jogo, depois perdemos um jogo que não devíamos ter perdido na Taça de Portugal [com o Fafe], mas faz parte do futebol. Estou bastante orgulhoso, claro que gostaria de ter jogado a final da Liga Europa, mas vi uma energia especial dos jogadores quando a ideia estava assentada nesta fase final e isso faz-me ter muita ambição, muita motivação e muita esperança de encarar o futuro com estes jogadores”, disse.O técnico espanhol revelou que Ricardo Horta já está apto da lesão que o afastou dos últimos jogos e deve ser chamado para a receção aos amadorenses.“Ele quis estar com a equipa em Friburgo, sabendo que estava a dar passos gigantes para acelerar a sua recuperação, mas fomos cautelosos e não arriscámos, nem na Luz, para não prejudicar a evolução. Agora já está bem a está a treinar normalmente com a equipa e à disposição. Os números dele tão pouco são notícia, é um grande capitão, um homem excecional, que gosta muito de futebol e que faz de cada treino um verdadeiro prazer. Todos desejamos que possa ir ao seu segundo Mundial, mas isso não depende de mim. Acredito que o selecionador vai tomar a decisão correta”, afirmou.O técnico falou ainda antes da confirmação do clube da saída de Zalazar para o Sporting por 30 milhões de euros.“Ele fez uma temporada muito boa, foi um jogador importante para nós, sentiu cómodo na forma como desenvolvemos a forma da equipa jogar, foi fundamental no nosso ataque, pouco a pouco foi desenvolvendo uma sintonia especial com os jogadores em seu redor e fez parte de uma equipa que fez coisas especiais. Sobre contratações, não tenho informação que haja alguma de fechado”, disse.O técnico recusou a ideia de que a saída dos melhores jogadores possa dificultar a ambição do título nacional, objetivo de António Salvador.“O trabalho que vamos fazer no próximo verão vai nessa linha, tomar decisões para ajudar a equipa a ser mais competitiva. O mercado é longo, dá muitas voltas e, com cabeça fria e ideias claras, queremos tornar a equipa um pouco mais competitiva e equilibrada. Vamos tentar não perder jogadores, manter uma base”, disse.Niakaté, Barisic, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch, lesionados, são baixas, tal como o Vítor Carvalho, castigado.Sporting de Braga, quarto classificado, com 58 pontos, e Estrela da Amadora, 15.º, com 29, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.