I Liga: Casa Pia quer materializar domínio do último jogo na visita a Guimarães

“Vimos de uma exibição muito boa e dominadora, onde mostrámos a imagem que queremos, um Casa Pia que consiga dominar e mostrar qualidade para chegar ao último terço. Tivemos capacidade de chegar à área do Moreirense com perigo. O que queremos é materializar todo o jogo ofensivo que conseguimos criar e mostrar capacidade de finalização. Eu acredito que o trabalho desenvolvido nos dará essa capacidade”, frisou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.



Os ‘gansos’ viram chegar no derradeiro dia do mercado o defesa central brasileiro Felipe Silva e o extremo belga Mohamed Salah, estando apenas o segundo apto a ir já a jogo, com Filipe Coelho a sentir que o clube se reforçou “da melhor forma”.



“Se as bolas ao poste do último jogo entrassem, podíamos estar num momento diferente. A estatística conta pouco e a única que dá pontos são os golos, mas o que sentimos é que podíamos estar hoje numa posição diferente na tabela. Vai chegar a hora dos golos e dos pontos. O ‘onze’ será o mais forte, sabendo que hoje teremos mais conforto. Quem começar e quem estiver no banco vão certamente saber que, com mexidas, a qualidade média da equipa vai ser mais alta”, realçou.



Apesar do encerramento do mercado de verão em Portugal, o guarda-redes Patrick Sequeira e o extremo francês Jérémy Livolant continuam com o futuro por resolver, podendo a solução passar pelos campeonatos onde o mercado continua aberto.



“O Patrick está a treinar com a equipa desde a primeira hora. Há ainda mercados abertos e essa continua a ser a prioridade. Não haverá nenhum problema se esses mercados entretanto fecharem e ele continue connosco. O Livolant teve processo disciplinar, já pediu desculpa ao grupo, mas à procura de outras oportunidades. O clube continua a tratar desses processos, de forma individual”, revelou o técnico.



O lanterna-vermelha Casa Pia, sem pontos e golos, visita o Vitória de Guimarães, 12.º, com três, no domingo, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, da quinta jornada da I Liga de futebol, ajuizado por Gustavo Correia, da associação do Porto.