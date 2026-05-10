I Liga: Cristiano Bacci crê em Estrela da Amadora "empurrado" pelo público ante Famalicão

Na antevisão ao encontro da penúltima ronda do campeonato, o técnico italiano avaliou o apoio que se espera por parte do público amadorense na partida, relativamente à qual a previsão é de casa cheia no Estádio José Gomes , salientando que será um trunfo que os seus comandados poderão aproveitar caso apresentem o “comportamento” necessário.



“É sem dúvida um jogo um bocadinho diferente. O que disse aos meus jogadores foi que, com certeza, os adeptos vão apoiar-nos mas não só – é o nosso comportamento que vai influenciar isso. É muito importante a forma como vamos enfrentar o jogo, o que mostramos, para sermos mais empurrados pelos nossos adeptos também”, antecipou.



Cristiano Bacci recordou que a Reboleira representa um importante ‘bastião’ para o Estrela da Amadora, que num passado recente já derrotou “equipas fortes” como considera ser o Famalicão, que caracteriza como “importante e forte”.



“Já aqui perderam equipas fortes, lembro-me de um jogo no ano passado em que o FC Porto, na reta final, aqui perdeu um jogo importante. Por isso, e tendo em conta que o nosso adversário vai ser um adversário importante e forte, acho que temos possibilidades. Acho que é um ambiente difícil para todas as equipas que vêm jogar aqui”, afirmou o técnico dos ‘tricolores’.



O treinador do Estrela da Amadora salientou ainda a importância de preparar o grupo para reagir perante momentos adversos, algo que considera fundamental para um conjunto como o que comanda, que atravessa “uma jornada difícil”.



“Reagir? Acontece também a equipas fortes, com confiança, imagine agora a uma equipa como a nossa, que está a atravessar uma jornada difícil. Posso dizer que não é uma coisa que se troca de um dia para o outro, mas vamos lutar”, prometeu.



Bacci não escondeu que o momento é particularmente difícil, mas mostrou-se crente de que a “disponibilidade total” dos jogadores poderá conduzir o Estrela da Amadora a bom porto.



“Temos pouco tempo aqui para melhorar isto, mas o que vejo é a disponibilidade total dos jogadores em todo o ambiente sobre esta situação, o que acho que pode ser um ponto-chave para chegarmos ao nosso alvo principal”, completou.



O Estrela da Amadora, que ocupa a 15.ª posição, com 28 pontos, recebe o Famalicão, quinto classificado, com 52, esta segunda-feira, às 20:15, no Estádio José Gomes em jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.