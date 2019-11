I Liga de futebol - 25 treinadores

- Dos 18 treinadores que começaram, 4 já não estão, 3 que entraram a meio também já deixaram a I liga, e dois que começaram... trocaram de clube.





- Os 4 que começaram e já deixaram a I Liga: Marcel Kaiser (Spo), Filipe Gouveia (Paços), Inácio (Aves) e Sandro (VFC).





- Os 3 que entraram a meio e já deixaram os cargos: Leonel Pontes (Spo), Leandro Pires (Aves) e Meyong (VFC).





- Os 2 que trocaram de clube: Silas do Belenenses SAD para o Sporting e Nuno Manta do Marítimo para o Aves.





- Mesmo assim, com 8 mudanças já registadas, 12 equipas mantèm os mesmos treinadores.





- Sporting, Desp. Aves e Vitória de Setúbal já trocaram por 2 vezes. Cada equipa já teve 3 treinadores (em apenas 12 jornadas).





- Julio Velazquez (VFC) e José Gomes (Mar) vão ser respectivamente os 24º e 25º treinadores deste campeonato.





- FC Porto, Portimonense e Santa Clara são os únicos clubes que mantém o mesmo treinador que começou a temporada passada; Sérgio Conceição (FC Porto), João Henriques (Santa Clara) e Folha (Portimonense).



- E dos 5 treinadores que entraram a meio da época passada, apenas dois se mantém, Bruno Lage (Benfica) e Lito Vidigal (Boavista).



- Já tivemos neste campeonato 6 estreantes no escalão principal, Filipe Gouveia (Paços), Natxo (Tondela), João Pedro Sousa (Famalicão), Pedro Ribeiro (Belenenses SAD), Leandro Pires (Aves) e Meyong (VFC). Dos 6 ... 3 já deixaram os cargos.



Anos de longevidade:



- Lito Vidigal está a fazer a sua 7.ª época consecutiva na I Liga (!). O treinador com mais épocas consecutivas actualmente, mas…



- Vítor Oliveira é o treinador com mais épocas na I Liga, a realizar a sua 16.ª época no escalão principal.



O treinador com mais anos de clube (consecutivamente):



– Sérgio Conceição (Porto) – 3.º ano.



Mais jogos consecutivos pelo mesmo clube:



- Sérgio Conceição (Por) – 79.



- João Henriques (SC) – 45.



- Folha (Portim) - 45 .



Mais jogos na I Liga:



1.º - Vítor Oliveira – 404 jogos.



2.º - Sérgio Conceição – 207 jogos.





3º - Lito Vidigal - 171 jogos.