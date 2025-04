I Liga. Dragão e Alvalade na hora das decisões

Já um triunfo do FC Porto no clássico deixa os “dragões” com algumas esperanças de ainda poderem atingir o segundo posto, e chegar à “Champions”, prova que falharam esta temporada, embora dando também essa motivação ao Sporting de Braga, em Alvalade, na partida que fecha a ronda.



A “cimeira dos G6” da I Liga começa no sábado, com Vitória de Guimarães e Santa Clara a lutarem pelo quinto lugar, de eventual zona europeia, separados por quatro pontos, com vantagem para os açorianos.



Mais focos de interesse



A ronda arranca esta sexta-feira com o “aflito” AFS, 16.º e antepenúltimo classificado, a receber o Estoril, nono e um dos melhores emblemas na segunda volta do campeonato.



Programa da 28.ª jornada:



- Sexta-feira, 4 abr:



AVS - Estoril Praia, 20h15



- Sábado, 5 abr:



Arouca – Famalicão, 18h00



Vitória de Guimarães - Santa Clara, 20h30



- Domingo, 6 abr:



Nacional - Estrela da Amadora, 15h30



Gil Vicente – Moreirense, 15h30



FC Porto - Benfica, 20h30



- Segunda-feira, 7 abr:



Farense - Casa Pia, 18h45



Rio Ave – Boavista, 20h15



Sporting - Sporting de Braga, 20h45





O clássico do Dragão é o “cabeça de cartaz” da 28.ª ronda, com o atual presidente do FC Porto, André Villas-Boas, a admitir publicamente que é o “jogo da época” para a equipa de Martín Anselmi, que volta a ter nova oportunidade para convencer de vez os adeptos portistas, depois de um arranque muito irregular nos “dragões”.Com o Sporting a entrar em campo apenas na segunda-feira, o duelo de domingo com o FC Porto promete ser determinante para o “sprint” final de campeonato do Benfica, com uma vitória na casa de um velho rival a garantidamente aumentar e muito o “balão” de confiança da formação de Bruno Lage.O triunfo deixa ainda o Benfica na frente da I Liga durante 24 horas, com o Sporting a ficar com pressão extra na receção ao Sporting de Braga, embora as duas últimas visitas dos minhotos tenham resultado em goleadas de 5-0.O sueco Viktor Gyokeres, melhor marcador do campeonato, parece estar definitivamente de regresso ao topo, depois de cinco rondas seguidas a marcar, com um total de oito golos.