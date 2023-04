I Liga é o campeonato europeu com mais penáltis falhados

Segundo o organismo, a prova portuguesa tem uma média de 73,4% de conversão de penáltis, o número mais baixo entre o principal escalão de todos os países europeus.Contabilizando com escalões inferiores, só a segunda divisão da Suécia tem uma média mais baixa do que a I Liga, com 72,3%.Nesta lista, a II Liga aparece igualmente com um número baixo (74,9%) no sétimo lugar.Entre os principais campeonatos europeus, a liga espanhola (74,9%) e a liga grega (76,2%) fecham o pódio das provas com as meias mais baixas.No sentido oposto, a França tem o campeonato mais concretizador de grandes penalidades, com 82,2%, seguindo da Turquia, com 82.1%, e dos Países Baixos, com 81,5%.Ainda de acordo com o mesmo estudo, na I Liga assinala-se um penálti em cada 247 minutos e na II Liga isso acontece em cada 264.