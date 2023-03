I Liga. Estoril e Gil Vicente anseiam por vitórias

O campeonato está de volta, depois da interrupção para os jogos das seleções





As duas equipas apresentam-se para um duelo pela conquista de pontos que podem ser valiosos para ambas as formações.





No "onze" do Estoril são esperadas algumas mudanças, com a suspensão do capitão Joãozinho a abrir espaço à titularidade de Tiago Araújo. Também Geraldes regressa após suspensão e há outros nomes (Bernardo Vital e Léa-Siliki, por exemplo) a espreitar a titularidade devido a exibições insatisfatórias de colegas.



Do lado visitante, Aburjania (suspenso) é a ausência de destaque.







Os "canarinhos" ocupam de momento ocupa um 15.º posto que corresponde ao último lugar acima da zona vermelha.





Os estorilistas já levam seis derrotas consecutivas, nove nos últimos dez jogos, e nem a mudança de treinador teve o impacto que a direção desejava, já que Ricardo Soares foi infeliz nos primeiros três jogos: uma derrota (2-3) no Dragão e dois resultados inesperados em casa, frente ao Vizela (0-3) e Chaves (0-2).





Ricardo Soares será inevitavelmente a cara deste duelo. Não só porque não pode chegar ao fim de quatro jogos sem pontuar, mas também porque defronta a equipa ao serviço da qual brilhou nas últimas duas temporadas, comandando o Gil Vicente até um impressionante quinto lugar em 2021/22.





A equipa de Barcelos também vem de derrota (1-2 frente ao Rio Ave), mas essa foi a única que registou desde o início de fevereiro, com Daniel Sousa a viver um início positivo nos gilistas. FVenceu no Dragão (1-2) há apenas um mês.