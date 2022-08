I Liga. Estoril tenta regressar aos triunfos perante o Rio Ave

Na Amoreira, já esta época, o Estoril bateu o Famalicão, por 2-0, no arranque do campeonato, mas na última ronda acabou derrotado no Minho, perante o Vitória de Guimarães, por 1-0.Por seu lado, o Rio Ave vem de um desaire em Alvalade com o Sporting (3-0), após ter arrancado a edição 2022/23 da I Liga com uma derrota caseira com o Vizela (1-0).O encontro que abre a ronda está agendado para as 20h15.A terceira jornada da I Liga fica marcada pelo primeiro clássico da época, no sábado, com o campeão FC Porto a receber o Sporting.Estoril Praia - Rio Ave, 20h15Santa Clara – Arouca, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa)Desportivo de Chaves – Vizela, 18h00FC Porto – Sporting, 20h30Casa Pia – Boavista, 15h30Sporting de Braga – Marítimo, 18h00Portimonense - Vitória de Guimarães, 20h30Gil Vicente – Famalicão, 20h15Benfica - Paços de Ferreira, 20h15