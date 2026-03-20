I Liga. Estrela e Casa Pia abrem ronda em busca de fugir à zona perigosa



Programa da 27.ª jornada:

Estrela da Amadora - Casa Pia, 20:15

Moreirense – Arouca, 15:30

Famalicão – Nacional, 15:30

Santa Clara - Gil Vicente, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00

Tondela – AVS, 20:30

Estoril Praia - Rio Ave, 15:30

Alverca – Sporting, 18:00

Sporting de Braga - FC Porto, 20:30

Com oito jornadas por disputar, os ‘tricolores’ ocupam o 13.º lugar, com 25 pontos, mais um do que os ‘gansos’, que estão na 15.ª posição, a primeira em zona de salvação, e detêm mais dois pontos do que o Nacional, 16.º e em lugar de play-off de manutenção.As duas equipas apenas se defrontaram duas vezes no campeonato na Reboleira, com o Estrela da Amadora a vencer em 2023/24 (3-1) e a perder na temporada seguinte, por 1-0, sendo que os ‘tricolores’ chegam a esta partida numa série de cinco jogos sem vencer, enquanto a equipa de Pina Manique não triunfa há três.O encontro de abertura da 27.ª jornada está marcado para as 20:15, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.O líder FC Porto visita no domingo o Sporting de Braga (quarto), horas depois de o Sporting (segundo) ter jogado em casa do Alverca (10.º) e um dia após a receção do Benfica (quarto) ao Vitória de Guimarães (nono).- Sexta-feira, 20 mar:- Sábado, 21 mar:- Domingo, 22 mar: