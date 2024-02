I Liga. Famalicão recebe Rio Ave a abrir a 22.ª jornada

O Famalicão, que não vence há três jogos, está em 10.º, com 23 pontos, mas tem menos um jogo disputado, com o Rio Ave, sem derrotas nos últimos quatro jogos, em 13.ª, com 21.Os famalicenses somam três vitórias, três derrotas e três empates nos jogos disputados em casa, enquanto o Rio Ave procura o primeiro triunfo fora, num embate entre duas equipas que na primeira volta empataram em Vila do Conde (1-1).





O Famalicão com uma equipa recheada de talento jovem, a única mudança expectável de ser feita pelo treinador João Pedro Sousa é mesmo a chamada de Martin Aguirregabiria para substituir Nathan Santos, suspenso por acumulação de cartões amarelos.





O emblema minhoto tem um plantel entrosado e que pratica bom futebol. O problema é a decisão no último terço que acaba a condicionar as decisões das partidas.





No que concerne ao Rio Ave, a história não é muito diferente. O mercado de transferências de janeiro ajudou a trazer novas armas para alavancar os vilacondenses. Guga saiu, mas foram vários os reforços que ajudaram a alavancar a turma de Luís Freire. João Teixeira entrou de imediato na equipa e o regresso de Yakubu Aziz tem dado verdadeiros sinais de um reerguer rioavista.





O jogo tem o início marcado para as 20h15, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Artur Soares Dias.