I Liga. Farense e Boavista descem de divisão, AFS luta pela manutenção com o Vizela

Quatro equipas à bica e ainda com possibilidade de não descer diretamente à II Liga. Todas foram derrotadas e não mudaram o panorama deixado na semana anterior.



O Estrela da Amadora, em 15.º lugar, parecia estar destinado a cair. Em poucos minutos, a equipa da Amadora já estava a perder por 2-0 no Estoril e terminou mesmo por ser goleada por 4-0. Begraoui fez um hat-trick e Lacximicant ainda ajudou à festa estorilista.



Apesar de ter perdido com estrondo, o Estrela beneficiou das derrotas dos concorrentes mais diretos.



O AFS recebeu e foi goleado pelo Moreirense. Três golos sem reposta que mantiveram a equipa da Vila das Aves no play-off de manutenção. Nas próximas semanas, José Mota terá de motivar uma equipa a lutar frente ao Vizela, da II Liga, e que ficou no terceiro lugar, depois de ver a promoção de Tondela e Alverca.



O registo para as equipas da I Liga não é famoso mas o AFS já teve de o jogar para subir à primeira divisão, pelo que deverá estar avisado das dificuldades que vai sentir.



No Porto e no Algarve a desilusão é máxima. O Boavista, apesar dos muitos jogadores contratados em janeiro, não foi capaz de sair do último lugar do campeonato. Em Arouca, os axadrezados ainda esperam alcançar o play-off mas a equipa da casa não deixou dúvida quanto à sua qualidade.



O Arouca goleou por 4-1 e condenou o Boavista ao que há muito já se vaticinava para a equipa do Bessa: a descida de divisão.



Já o Farense vinha motivado do triunfo conseguido em Guimarães mas, em Faro, não foi capaz de bater o Santa Clara equipa sensação da I Liga. Os algarvios perderam por 2-1 e não conseguiram aproveitar as derrotas de Estrela da Amadora e AFS.



Assim, acompanham o Boavista e vão jogar na II Liga, na próxima temporada.