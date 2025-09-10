I Liga: FC Porto defende liderança, Sporting tenta regressar aos triunfos

No regresso aos relvados do campeonato português, após a pausa para os jogos de qualificação para o Mundial2026, o Benfica recebe na sexta-feira o Santa Clara, enquanto o rival lisboeta desloca-se no sábado a Famalicão, no rescaldo da derrota na receção ao FC Porto.



O triunfo conquistado na ronda anterior em Alvalade, por 2-1, e a forma autoritária como foi alcançado, demonstrou que os ‘dragões’ estão preparados para desempenhar um papel mais interventivo na luta pelo título, ao contrário do que sucedeu nas duas últimas temporadas.



A equipa treinada pelo italiano Francesco Farioli conta por vitórias os quatro encontros disputados no campeonato e não parece que o Nacional, nono classificado, tenha argumentos para contrariar o favoritismo contrário, apesar de ainda não ter perdido fora de casa.



O jogo está envolto em polémica muito antes do pontapé de saída, uma vez que os madeirenses ameaçaram não comparecer, alegando dificuldades em conseguir uma “alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa profissional”.



A Liga de clubes informou que desbloqueou soluções para o Nacional viajar na sexta-feira, mantendo inalterada a data e hora (18:00) da partida com o FC Porto, que deverá estar privado dos autores dos dois golos frente ao Sporting – os avançados Luuk de Jong e William Gomes - devido a lesão.



Os ‘dragões’ poderão entrar em campo em igualdade pontual com o Benfica, uma vez que o clube da Luz, quarto posicionado a três pontos de distância (e com um jogo em atraso, perante o Rio Ave, referente à primeira jornada), recebe na véspera o Santa Clara, que ocupa a 10.ª posição.



O técnico Bruno Lage não poderá contar com o defesa Dedic, suspenso, nem com o avançado Lukebakio, o mais recente reforço, devido a lesão, enquanto Otamendi pode ser outra baixa de vulto, uma vez que o selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, revelou que o capitão benfiquista jogou lesionado frente à Venezuela.



O Sporting, terceiro colocado, parece enfrentar o adversário mais problemático, atendendo à boa forma evidenciada pelo Famalicão no arranque de 2025/26: os famalicenses são uma das cinco equipas invictas e estão, inclusive, à frente da equipa treinada por Rui Borges, ocupando o segundo lugar na classificação da I Liga, com 10 pontos, a dois do líder.



O Sporting de Braga procura melhorar o sexto lugar quando receber no domingo o Gil Vicente, sétimo posicionado, num confronto entre minhotos que encerra a jornada, enquanto o Moreirense, outra equipa do Minho, atualmente no quinto posto, pode também juntar-se provisoriamente ao FC Porto no comando (tal como o Benfica), se vencer no sábado o Rio Ave, pouco antes de os portuenses entrarem em campo.



Programa da 5.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 set:



Alverca – Tondela, 20:15



Benfica – Santa Clara, 20:15



- Sábado, 13 set:



Moreirense – Rio Ave, 15:30



Estoril Praia – AVS, 15:30



FC Porto – Nacional, 18:00



Famalicão – Sporting, 20:30



- Domingo, 14 set:



Estrela da Amadora – Vitória de Guimarães, 15:30



Arouca – Casa Pia, 18:00



Sporting de Braga – Gil Vicente, 20:30