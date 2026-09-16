I Liga. Gabri Veiga eleito melhor jogador do mês de agosto

"O camisola 10 dos 'dragões' protagonizou um mês ao mais alto nível, num desempenho individual com três golos e duas assistências nas quatro partidas disputadas na prova no período em avaliação, nas quais o FC Porto venceu Alverca, Rio Ave, Arouca (todos por 2-0) e Académico (3-0)", realçou o organismo, no seu portal na Internet.



Com um total de 19,05% dos votos dos treinadores principais da competição, o internacional jovem espanhol, de 24 anos, que está na terceira época ao serviço do FC Porto, levou a melhor sobre os avançados Pavlidis (Benfica), com 16,67% dos votos, e Gonçalo Paciência (Santa Clara), que recolheu 11,90% da preferência dos votos.



O 'dono' da baliza da seleção portuguesa, Diogo Costa (FC Porto), venceu o prémio para os guarda-redes, enquanto o companheiro Kiwior (FC Porto) ganhou a distinção para os defesas, com Gabri Veiga a ser escolhido como melhor médio e Pavlidis (Benfica), com cinco golos em três jogos, a ser considerado o melhor avançado de agosto.



Já Flávio Gonçalves, médio do Sporting, conquistou o prémio para o jovem do mês.



Vasco Seabra, técnico do Arouca, que conduziu os 'lobos' a três vitórias em quatro jogos disputados em agosto, arrebatou o prémio de melhor treinador.



Na II Liga, Vítor Hugo (Rio Ave) foi eleito o melhor guardião, João Reis (Portimonense) o melhor defesa, Leandro Silva (Académica) o melhor médio e de melhor jogador do mês, e o prémio de avançado do mês foi para o espanhol Max Svensson (Penafiel), depois de apontar três golos em quatro partidas.



Por seu turno, Dânio Djassi, avançado do Portimonense, foi considerado o melhor jovem.



O treinador da Académica, António Barbosa, venceu na respetiva categoria, estreando-se como um dos distinguidos nos prémios da LPFP.