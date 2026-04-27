I Liga. Gil Vicente e Casa Pia fecham jornada com Europa e manutenção em jogo

Em Barcelos, o Gil Vicente precisa de vencer para não deixar fugir o Famalicão (ganhou no Estoril por 1-0) no quinto posto, que dá acesso às provas europeias da próxima temporada se o Sporting vencer o ‘secundário’ Torreense na final da Taça de Portugal.



Com menos um jogo, o Gil está no sexto lugar, com 46 pontos, menos cinco que o Famalicão.



Noutro ‘campeonato’, um triunfo faz o Casa Pia sair da zona de despromoção, do 16.º posto, lugar de play-off com o terceiro classificado da II Liga, capitalizado a derrota caseira de domingo do Estrela da Amadora com o FC Porto (2-1).



Para já, o Estrela segue no 15.º lugar, com 28 pontos, contra 26 do Casa Pia.



O encontro está agendado para as 20:15.



Na frente, o FC Porto lidera 82 pontos e pode festejar o título já na próxima jornada, na receção ao Alverca.