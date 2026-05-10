I Liga: Gonçalo Feio garante que Tondela “está vivo” para lutar pela manutenção

“Para ganhar vamos ter que estar num bom plano no que são os nossos comportamentos e no nosso nível exibicional”, resumiu Gonçalo Feio, que disse acreditar que “sendo competentes é possível ficar com os três pontos” na segunda-feira.



Com o AVS, 18.º e último, já despromovido, uma derrota do Tondela, 17.º, pode significar o adeus à I Liga, mas mesmo em caso desaire depende do que fizerem o Casa Pia e Estrela da Amadora nesta ronda.



O técnico principal assumiu que o Tondela vai entrar em campo esta segunda-feira “com muita vontade de ganhar” e de “querer passar para o estádio o ser uma equipa agressiva, uma equipa ligada e comprometida”.



Ainda assim, disse que “tem de entrar sem ansiedade, porque haverá momentos para acelerar o jogo, para pensar o jogo” e, por isso, tem de ser um Tondela “a saber sofrer e competir, porque nesta liga ganhar custa muito”.



“O Tondela tem que trazer do último jogo a maturidade que teve, a maturidade no controlo emocional, nos diferentes momentos do jogo”, defendeu o treinador, lembrando a vitória por 1-0, na última jornada, em casa do Casa Pia.



O técnico do Tondela falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira, às 20:15, no Estádio João Cardoso, em que recebe o Moreirense, e depois de ter conquistado a primeira vitória desde que chegou ao clube beirão.



“Foi uma semana larga, que deu para tudo. Depois de uma vitória que nos dá vida, permite-nos estar vivos. Trabalhámos muitos para chegar a esta altura vivos. Estamos vivos e com mais dois passos na missão”, disse.



Sobre o adversário, Gonçalo Feio elogiou a equipa, “que é muito bem treinada e trabalhada”, neste caso por Vasco Botelho da Costa, com “bons padrões e comportamentos nas diferentes fases de jogo”.



“É daquelas equipas que se analisa de forma limpa, o que não significa que depois seja fácil jogar contra eles. É uma equipa que tem ideias e comportamentos muito claros e depois tem qualidade individual. Ou seja, esperamos um adversário muito difícil”, indicou.



Qualidades que, no seu entender, vão “exigir um Tondela forte” em campo e no estádio, uma vez que apelou a uma “forte participação” dos adeptos naquele que será o último jogo da época em casa.



O Tondela, no 17.º e penúltimo lugar, zona de despromoção, com 25 pontos, recebe o Moreirense, em sétimo, com 42, pelas 20:15 de segunda-feira, em jogo da 33.ª jornada, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.