I Liga: Hugo Oliveira lamenta horário “triste” do Estrela da Amadora-Famalicão

Na antevisão ao encontro da penúltima ronda do campeonato, o técnico famalicense mostrou-se satisfeito por ambas as equipas chegarem ainda com objetivos por cumprir, esperando um desafio “bonito” e disputado até ao fim, perante um adversário pressionado pela luta pela manutenção.



O Famalicão segue no quinto lugar, com dois pontos de vantagem sobre o Gil Vicente, numa posição que pode dar acesso às competições europeias.



Os famalicenses ainda podem ‘sonhar’ com o quarto posto, mas esta tarefa é difícil, uma vez que estão a cinco pontos do Sporting de Braga.



“Vai ser um jogo extremamente competitivo, entre duas equipas que ainda querem conquistar pontos e que têm obrigações perante os seus adeptos de lutar até ao fim pelos seus ideais. Nós vamos à Amadora lutar pelos nossos princípios, pela nossa identidade e pela vitória”, afirmou.



Apesar da importância classificativa da partida, Hugo Oliveira aproveitou a conferência de imprensa para criticar o agendamento da jornada para segunda-feira à noite, considerando que o futebol deve ser pensado “para os adeptos” e para a criação de “momentos e memórias” nas bancadas.



“Segunda-feira à noite não é um dia de futebol para criar momentos e memórias. As pessoas trabalham, as crianças têm escola e não podem fazer muitos quilómetros ou deitar-se de madrugada. O futebol não devia ser isso”, sustentou, admitindo “pena e tristeza” por jogos decisivos decorrerem em horários que dificultam a presença de público.



O treinador do Famalicão reconheceu, ainda assim, a necessidade de compatibilizar calendários e defendeu benefícios competitivos para equipas portuguesas envolvidas nas competições europeias, lamentando igualmente a eliminação do Sporting de Braga nas meias-finais da Liga Europa.



Sobre o adversário, Hugo Oliveira antecipou um Estrela da Amadora “extremamente motivado, cheio de energia e a lutar pelos três pontos”, rejeitando a ideia de encontrar uma equipa condicionada pela pressão classificativa, lembrando que “as oportunidades começam a escassear” nesta fase da temporada.



O técnico garantiu ainda que a ambição do grupo famalicense se mantém intacta, independentemente da posição na tabela, assegurando que a equipa continuará a encarar os dois últimos jogos da temporada “da mesma maneira”, sempre focada em vencer.



“Aconteça o que acontecer, o Famalicão vai jogar para ganhar na Amadora e vai jogar para ganhar na última jornada. Só sabemos viver assim”, vincou.



Questionado sobre declarações recentes relacionadas com a luta pelo quinto lugar, Hugo Oliveira recusou alimentar polémicas, reiterando que o clube minhoto “vive focado em si próprio” e não naquilo que fazem os adversários diretos.



“Somos extremamente aborrecidos porque olhamos para nós, para o nosso processo e para a nossa forma de estar. Nada nos vai desviar do caminho”, concluiu.



O Famalicão, em quinto lugar, com 52 pontos, desloca-se esta segunda-feira, às 20:15, ao reduto do Estrela da Amadora, na 15.ª posição, com 28, em jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.