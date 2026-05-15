Futebol Nacional
I Liga: João Henriques quer AVS “igual a si próprio” na despedida frente ao Moreirense
O treinador do AVS, João Henriques, assumiu hoje a ambição de terminar a participação na I Liga portuguesa de futebol com uma boa imagem frente ao Moreirense, apesar da já confirmada descida de divisão da equipa avense.
Na antevisão ao encontro da 34.ª e última jornada, marcado para sábado, o técnico considerou que o AVS terá pela frente “um jogo difícil”, diante de “uma equipa que fez um campeonato bastante regular”, destacando ainda a consistência competitiva do Moreirense ao longo da temporada.
“Está a decidir se fica no sétimo ou oitavo lugar, o que demonstra que fez um campeonato equilibrado. Tem jogadores que se valorizaram, alguns saíram em janeiro, um bom treinador. É um jogo que antevejo que será bom”, afirmou João Henriques.
Apesar da descida já consumada, o treinador garantiu que o AVS irá apresentar-se “com a equipa mais forte no momento”, reforçando que o objetivo passa por manter o nível exibicional evidenciado nas últimas jornadas da prova.
“O meu futuro é amanhã. Entrar com o Moreirense e sermos iguais a nós mesmos, fazer o que fizemos nos últimos jogos. Depois será reunião, falarmos sobre o que aconteceu para trás, uma análise da nossa passagem por aqui, com as pessoas de direito, para tomarmos decisões futuras”, referiu, deixando em aberto a continuidade no comando técnico do clube.
João Henriques mostrou ainda satisfação pela evolução da equipa desde a sua chegada, lamentando apenas que o campeonato esteja a terminar numa fase em que considera que o AVS atravessava um melhor momento competitivo.
“Mais cinco ou seis jogos e poderíamos estar a discutir outro tipo de situação”, disse.
O AVS, último classificado, com 20 pontos, desloca-se no sábado, às 15:30, ao terreno do Moreirense, sétimo, com 42, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Sérgio Guelho, da AF Guarda.
