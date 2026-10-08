I Liga. Luís Pinto promete Gil Vicente mais eficaz no duelo com o Moreirense

“É uma deslocação bastante desafiante, num campo que, por norma, é difícil, frente a uma equipa, que tem vindo a crescer nos últimos jogos e é muito bem treinada pelo Vasco [Botelho da Costa]”, afirmou o técnico dos 'galos'.



Luís Pinto mostrou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido durante a interrupção do campeonato, que permitiu integrar jogadores dos sub-23 e sub-19 nos treinos e aperfeiçoar comportamentos da equipa principal.



“Quero crer que aproveitámos estes treinos e estas semanas de paragem para conseguir afinar aspetos do nosso jogo”, referiu, sublinhando a necessidade de transformar "as boas exibições em resultados" mais favoráveis.



Uma das preocupações prende-se com os três golos sofridos depois dos 80 minutos nos últimos dois encontros, situação que custou pontos aos gilistas e mereceu atenção durante a pausa.



“Temos de perceber, dentro do próprio desafio, qual é o momento do jogo, e nós nesse aspeto estamos a tentar crescer”, explicou, relacionando parte dessas dificuldades com a juventude de vários jogadores que cumprem a primeira temporada na I Liga.



O treinador confirmou que a capacidade de terminar os encontros de forma mais consistente esteve entre os aspetos trabalhados, procurando evitar que os últimos minutos voltem a comprometer os resultados.



“É realidade, são factos, retiraram-nos alguns pontos nos últimos minutos. Nós temos que saber lidar com isso para conseguirmos crescer”, reconheceu.



A eficácia ofensiva também mereceu atenção, depois de a equipa ter criado várias oportunidades nos últimos jogos em casa sem conseguir concretizá-las na proporção desejada.



“Quando temos o volume ofensivo que tivemos nos últimos jogos, temos de querer concretizar mais golos”, admitiu, explicando que o trabalho incidiu igualmente na vertente mental, sem transformar a falta de eficácia num problema excessivo.



O encontro com o Moreirense abre um período de maior atividade competitiva, que inclui compromissos com a União de Santarém, para a Taça de Portugal, o Sporting de Braga e o FC Porto.



“É um mês que nos vai abrir portas a desafios diferentes”, salientou Luís Pinto, garantindo, contudo, que a preparação está concentrada exclusivamente no encontro de sexta-feira.



“É um jogo extremamente importante, mas, por ser o próximo, e o único que nós podemos competir e vencer”, concluiu.



O técnico confirmou as ausências de Zé Carlos e Bamba para este desafio.



O Gil Vicente, nono classificado com oito pontos, e menos um jogo, defronta o Moreirense, 12.º também com oito, numa partida agendada para sexta-feira, às 18:45, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.